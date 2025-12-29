 Aller au contenu
50 ans de passion pour la musique traditionnelle

«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert

par 98.5

0:00
19:40

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 29 décembre 2025 12:11

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Justin Tang / Cogeco Média

Yves Lambert, figure emblématique de la musique traditionnelle québécoise depuis 50 ans, revient sur son parcours et sa vision des Fêtes. 

Bien qu'il ait débuté par une passion pour le rock de Frank Zappa, il a consacré sa vie au trad, d'abord avec La Bottine Souriante, puis en solo.

Il a confié préférer la libération du jour de l'An à la nostalgie pesante de Noël.

Il présente également son dernier album, Romance Paradis, un projet plus doux aux accents de poésie.

À l'aube de ses 70 ans, il exprime une profonde gratitude envers son public et son pays.

Écoutez Yves Lambert, chanteur, accordéoniste et membre fondateur de La Bottine Souriante, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée. 

«Je n’ai jamais aimé mon métier comme maintenant, et je n’ai jamais eu un bon groupe comme maintenant.»

Yves Lambert

