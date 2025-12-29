50 ans de passion pour la musique traditionnelle

Yves Lambert, figure emblématique de la musique traditionnelle québécoise depuis 50 ans, revient sur son parcours et sa vision des Fêtes.

Bien qu'il ait débuté par une passion pour le rock de Frank Zappa, il a consacré sa vie au trad, d'abord avec La Bottine Souriante, puis en solo.

Il a confié préférer la libération du jour de l'An à la nostalgie pesante de Noël.

Il présente également son dernier album, Romance Paradis, un projet plus doux aux accents de poésie.

À l'aube de ses 70 ans, il exprime une profonde gratitude envers son public et son pays.

Écoutez Yves Lambert, chanteur, accordéoniste et membre fondateur de La Bottine Souriante, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée.