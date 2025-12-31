Mairie de New York

Le nouvel espoir socialiste de la gauche américaine et maire de New York, Zohran Mamdani, sera assermenté le 1er janvier.

Le journaliste Richard Hetu explique qu'il sera le premier maire à poser la main sur le coran lors de la cérémonie dans la capitale capitaliste des États-Unis.

Il fait aussi brièvement mention de la biographie de M. Mamdani, racontant donc son parcours de vie jusqu'à la mairie de La grosse pomme.

Écoutez Richard Hetu, correspondant de La Presse à New York, aborder l'assermentation du nouveau maire de New York, avec Louis Lacroix.