Une année chargée en élections et démissions

«Je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu [les menaces américaines], M. Poilievre serait premier ministre du Canada aujourd'hui», estime le chroniqueur Salim Idrissi, qui fait son bilan de l'année politique 2025.

Il rappelle aussi les élections partielles au Québec, toutes gagnées «haut la main» par le Parti québécois, qui a doublé son caucus entre les élections de 2022 et aujourd'hui.

Le téléroman de la commission Gallant où «le principe d'imputabilité ministériel a pris le bord», est aussi dans les moments marquants de l'année politique selon lui.

Le chroniqueur aborde aussi le «Grand reset» de François Legault, ainsi que la saga entourant le Parti libéral du Québec et Pablo Rodriguez.

Écoutez le chroniqueur politique Salim Idrissi revenir sur les cinq moments marquants en politique canadienne et québécoise qui l'ont marqué dans l'émission Le midi, mardi.