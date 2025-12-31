 Aller au contenu
Société
L'accès aux ONG bloquée par Israël

«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»

le 31 décembre 2025 06:37

«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
La situation internationale ne se déroule pas pour le mieux.

À Gaza, les ministres des affaires étrangères de 10 pays dont le Canada, la France et les États-Unis implorent Israël de permettre l'entrée d'aide humanitaire sur le territoire palestinien.

Ce sont 1,3 million de Gazouis qui n'ont actuellement pas de toit en Palestine. Les 10 ministres demandent également au Hamas de déposer les armes et de renoncer à la violence.

Les États-Unis, eux, ont notamment mené une frappe de drones dans un port du Venezuela contre le trafic de drogue la semaine dernière.

La Chine a quant à elle simulé des tentatives de blocus militaires face à Taïwan, qualifié «d'échec» par cette dernière.

Écoutez le tour d'horizon de l'animateur Louis Lacroix, mercredi matin, à l'émission Lacroix le matin.

Autres sujets abordés

  • Un nouvel étiquetage entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour indiquer les trop grandes quantités de sel et de gras dans les aliments;
  • Deloitte reconnaît avoir fourni des conseils erronés au gouvernement australien en raison de l'intelligence artificielle;
  • Une professeure de littérature s'inquiète de devoir corriger la tricherie liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses cours dans Le Devoir;
  • La France confrontée à un froid qui met en péril les personnes en situation d'itinérance;
  • La compagnie de livraison Intelcom a «le vent dans les voiles».

