L'accès aux ONG bloquée par Israël

À Gaza, les ministres des affaires étrangères de 10 pays dont le Canada, la France et les États-Unis implorent Israël de permettre l'entrée d'aide humanitaire sur le territoire palestinien.

Ce sont 1,3 million de Gazouis qui n'ont actuellement pas de toit en Palestine. Les 10 ministres demandent également au Hamas de déposer les armes et de renoncer à la violence.

Les États-Unis, eux, ont notamment mené une frappe de drones dans un port du Venezuela contre le trafic de drogue la semaine dernière.

La Chine a quant à elle simulé des tentatives de blocus militaires face à Taïwan, qualifié «d'échec» par cette dernière.

