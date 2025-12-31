Bilan technologique du dernier quart de siècle

Rappelez-vous: à l'an 2000, les télévisions étaient encore cathodiques, surtout pas HD et l'internet haute vitesse n'était pas si rapide que ça.

Qu'est-ce qui a changé depuis les 25 dernières années?

Quelles inventions ont modifié la vie des utilisateurs et quelles dates sont à retenir?

Écoutez Pascal Forget, chroniqueur techno, présenter à l'équipe de Lacroix le matin les nouvelles technologies depuis le dernier quart de siècle.

Pascal Forget fait le tour des principales plateformes et objets technologiques apparus dans notre quotidien, que ce soit l'avènement des Windows, Segway, YouTube, iPhone ou encore Spotify de ce monde.