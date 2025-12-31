31 décembre

«girl, get up.»: c'est la nouvelle chanson de Doechii, sorti ce mercredi, en collaboration avec l'autrice-compositrice-interprète SZA.

Dans cette pièce, Doechii explique être un produit de l'industrie et avoir été propulsée par celle-ci.

Elle laisse sous-entendre pourrait sortir un album dans six mois pour dénoncer la misogynie.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix, mercredi, dévoiler les nouveautés culturelles à l'émission de Louis Lacroix.

Anaïs Guertin-Lacroix aborde aussi les émissions qui nous attendent en cette fin d'année.

