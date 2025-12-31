Bilan du chef conservateur

S'il n'est pas élu à l'élection provinciale de 2026, «c'est la fin des haricots», indique le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime.

Malgré une cote d’amour encore fragile, il termine l’année avec le vent dans les voiles alors que ses appuis ont augmenté dans le dernier coup de sonde à 17 %.

«Dès qu'on est à droite au Québec, on est mal-aimés», souligne Éric Duhaime, souhaitant renverser la vapeur.

Le chef du PCQ se dit porteur d'un discours de droite porté par la CAQ à l'élection de 2018, mais jamais appliqué, à son avis, dans des politiques concrètes pour les Québécois.

«On est tous des transfuges au Parti conservateur», ironise M. Duhaime.

Écoutez le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, faire une rétrospective sur son année politique au micro de Louis Lacroix, mercredi.