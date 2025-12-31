Un référendum pourrait avoir lieu

L’entente préliminaire signée par François Legault à Terre-Neuve concernant Churchill Falls il y a un an ira-t-elle de l'avant avec un nouveau gouvernement conservateur dans la province voisine?
La question se pose, explique Christine St-Pierre, mentionnant qu'un référendum pourrait s'y dérouler et que les chances que le NON l'emporte sont relativement importantes.
225 milliards de dollars en revenus potentiels seraient générés pour Terre-Neuve-et-Labrador si l'entente était approuvée, chose que la province a besoin dans un contexte économique difficile pour elle, selon Christine St-Pierre.
«C'est une province qui est très, très, très endettée et qui a besoin d'avoir de l'argent neuf pour entrer dans ses coffres»
Autres sujets dans l'actualité
- Le Parti québécois se demande quels candidats les autres partis politiques présenteront dans Chicoutimi lors de la prochaine élection partielle;
- Des citations marquantes de nos politiciens en 2025.