Un référendum pourrait avoir lieu

L’entente préliminaire signée par François Legault à Terre-Neuve concernant Churchill Falls il y a un an ira-t-elle de l'avant avec un nouveau gouvernement conservateur dans la province voisine?

La question se pose, explique Christine St-Pierre, mentionnant qu'un référendum pourrait s'y dérouler et que les chances que le NON l'emporte sont relativement importantes.

Écoutez la chroniqueuse politique Christine St-Pierre faire le tour de l'actualité politique, mercredi matin, au micro de Louis Lacroix.

225 milliards de dollars en revenus potentiels seraient générés pour Terre-Neuve-et-Labrador si l'entente était approuvée, chose que la province a besoin dans un contexte économique difficile pour elle, selon Christine St-Pierre.