Économie
Les taux d'intérêt augmenteront tout de même

Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Lacroix le matin

le 31 décembre 2025 07:27

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»
Isabelle Thibeault / Cogeco Média

Le choc hypothécaire aura un impact moins important que prévu sur les consommateurs.

Même si «on s'attendait au pire», il y aura tout de même une augmentation des taux d'intérêt, soutient la chroniqueuse Isabelle Thibeault.

Cette hausse sera d'un ordre de plus ou moins 4000 dollars par année pour une hypothèque s'élevant à environ 300 000 dollars

Écoutez la chroniqueuse économique, Isabelle Thibeault, aborder le sujet à Lacroix le matin, mercredi.

Autre sujet abordé

  • Le G15+, un groupe composé de leaders économiques syndicaux, sociaux et environnementaux, a révélé des indicateurs de bien-être qui diffèrent de la lecture classique de l'économie.

