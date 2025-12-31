Les taux d'intérêt augmenteront tout de même

Le choc hypothécaire aura un impact moins important que prévu sur les consommateurs.

Même si «on s'attendait au pire», il y aura tout de même une augmentation des taux d'intérêt, soutient la chroniqueuse Isabelle Thibeault.

Cette hausse sera d'un ordre de plus ou moins 4000 dollars par année pour une hypothèque s'élevant à environ 300 000 dollars

