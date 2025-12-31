Marque finale de 3-2 en prolongation

La victoire 3-2 des Canadiens de Montréal face aux Panthers de la Floride est «l’une des victoires les plus importantes de l’année», d’après le chroniqueur sportif Louis Jean.

Dans «un match aux allures des séries éliminatoires», Samuel Montembeault, de retour devant son filet, a offert une bonne performance avec 28 arrêts sur 30 tirs mardi soir à Sunrise.

Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean aborder le tout, lundi, à Lacroix le matin.