 Aller au contenu
Sports
Marque finale de 3-2 en prolongation

Le CH vainc les Panthers: «L’une des victoires les plus importantes de l’année»

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Lacroix le matin

le 31 décembre 2025 06:05

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Louis Jean
Louis Jean
Le CH vainc les Panthers: «L’une des victoires les plus importantes de l’année»
Samuel Montembeault a offert une belle performance mardi soir à Sunrise en Floride / La Presse Canadienne / Jason Franson

La victoire 3-2 des Canadiens de Montréal face aux Panthers de la Floride est «l’une des victoires les plus importantes de l’année», d’après le chroniqueur sportif Louis Jean.

Dans «un match aux allures des séries éliminatoires», Samuel Montembeault, de retour devant son filet, a offert une bonne performance avec 28 arrêts sur 30 tirs mardi soir à Sunrise.

Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean aborder le tout, lundi, à Lacroix le matin.

[Montembeault] en a eu des bonnes performances aussi cette année. C'est de savoir, est-ce qu'il va être capable de revenir avec un autre bon match et maintenant s'établir comme le véritable numéro un?»

Louis Jean

Louis Jean salue également le but exceptionnel de Caul Caufield, son 19e de la saison.

Il explique aussi que le choix de retirer Juraj Slafkovsky du 1er trio a été bénéfique pour toute l’équipe.

Ailleurs dans la LNH

  • Les Maples Leafs ont blanchi les Devils 4-0
  • Les Flyers ont doublé les Canucks 6-3
  • Les Penguins l'ont emporté 5-1 contre les Hurricaines

Vous aimerez aussi

Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
Le Québec maintenant
Nick Suzuki pressenti pour joindre l'équipe canadienne aux Jeux olympiques
0:00
4:55
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
Signé les fêtes!
Une victoire 2-1 en prolongation pour le Canada face à la Lettonie
0:00
5:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
«girl, get up.»: la nouvelle chanson de Doechii
Rattrapage
31 décembre
«girl, get up.»: la nouvelle chanson de Doechii
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
Rattrapage
L'accès aux ONG bloquée par Israël
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»
Rattrapage
Spectacle grandeur nature
Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Rattrapage
Deux événements possibles
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Rattrapage
Des gadgets pour faciliter le quotidien
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
Rattrapage
L'espoir du CH brille au Mondial junior
Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
Les albums musicaux très attendus en 2026
Rattrapage
Lana Del Rey, Les Louanges...
Les albums musicaux très attendus en 2026
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
Rattrapage
Démissions surprises de fin d'année
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
Services animaliers: Proanima ouvre ses portes à Montréal le 1er janvier
Rattrapage
Enfin un «guichet unique»
Services animaliers: Proanima ouvre ses portes à Montréal le 1er janvier
«L'Iran s'enfonce encore plus dans son isolement» -Sami Aoun
Rattrapage
Les relations s'enveniment avec Ottawa
«L'Iran s'enfonce encore plus dans son isolement» -Sami Aoun
«11 ans plus tard, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il s'est passé»
Rattrapage
Disparition mystérieuse du vol MH370
«11 ans plus tard, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il s'est passé»
Le froid au rendez-vous pour le passage à la nouvelle année
Rattrapage
Jusqu'à -20 la nuit
Le froid au rendez-vous pour le passage à la nouvelle année
Urgences: taux d'occupation de 144% à Montréal et 176% à Laval
Rattrapage
Engorgement
Urgences: taux d'occupation de 144% à Montréal et 176% à Laval
Bilan 2025 du crime organisé: entre traques internationales et guerres de clans
Rattrapage
Instabilité et nouveaux joueurs
Bilan 2025 du crime organisé: entre traques internationales et guerres de clans