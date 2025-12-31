Marque finale de 3-2 en prolongation

La victoire 3-2 des Canadiens de Montréal face aux Panthers de la Floride est «l’une des victoires les plus importantes de l’année», d’après le chroniqueur sportif Louis Jean.
Dans «un match aux allures des séries éliminatoires», Samuel Montembeault, de retour devant son filet, a offert une bonne performance avec 28 arrêts sur 30 tirs mardi soir à Sunrise.
Écoutez le chroniqueur sportif Louis Jean aborder le tout, lundi, à Lacroix le matin.
[Montembeault] en a eu des bonnes performances aussi cette année. C'est de savoir, est-ce qu'il va être capable de revenir avec un autre bon match et maintenant s'établir comme le véritable numéro un?»
Louis Jean salue également le but exceptionnel de Caul Caufield, son 19e de la saison.
Il explique aussi que le choix de retirer Juraj Slafkovsky du 1er trio a été bénéfique pour toute l’équipe.
Ailleurs dans la LNH
- Les Maples Leafs ont blanchi les Devils 4-0
- Les Flyers ont doublé les Canucks 6-3
- Les Penguins l'ont emporté 5-1 contre les Hurricaines