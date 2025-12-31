Performance de Montembeault face aux Panthers

Samuel Montembeault, devant le filet mardi soir face aux Panthers de la Floride, a été «un gardien de but beaucoup plus instinctif» depuis son retour avec le CH, selon l'ancien entraîneur des gardiens des Canadiens de Montréal, Stéphane Waite.

Bien que Montembeault a laissé passer un second but qui aurait bien pu mener Montréal à la défaite, Stéphane Waite remarque qu'il a su garder l'équipe dans le match jusqu'à la fin.

Rappelons que les Canadiens l'ont emporté face aux Panthers par la marque de 3 à 2 en prolongation, mardi soir, à Sunrise en Floride.