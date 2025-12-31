 Aller au contenu
Économie
L'ARC veut récupérer 10 milliards en PCU

«Ça passe par des saisies sur les salaires et des gels de comptes bancaires»

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Lacroix le matin

le 31 décembre 2025 08:47

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Ça passe par des saisies sur les salaires et des gels de comptes bancaires»
Agence de revenu du Canada / La Presse Canadienne / Adrian Wyld

Plusieurs contribuables canadiens sont pris de court en raison d'actions de l'Agence de revenu du Canada (ARC), qui veut récupérer 10 milliards de dollars en PCU.

C'est ce que souligne Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, mentionnant que des personnes inéligibles à recevoir la prestation n'ont pas été averties qu'elles avaient ce statut et donc, qu'elles devraient rembourser l'argent reçu au gouvernement.

Écoutez Nicolas Gagnon, directeur de la section Québec à la Fédération canadienne des contribuables, expliquer le tout à Lacroix le matin avec Louis Lacroix.

«Le gouvernement tente maintenant d'aller chercher ces montants-là et par tous les moyens. En fait, ça passe autant par des saisies sur les salaires que des gels de leurs comptes bancaires. Et souvent, ce sont des gens qui ne pensaient pas nécessairement être en défaut parce que les règles par rapport à la PCU n'étaient pas très claires au moment d'être mises en place.»

Nicolas Gagnon

Vous aimerez aussi

Hausse du coût de la vie: «Ce n’est pas une vue de l'esprit»
Lacroix le matin
Hausse du coût de la vie: «Ce n’est pas une vue de l'esprit»
0:00
5:32
Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»
Lacroix le matin
Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»
0:00
7:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
25 ans d’innovations technologiques depuis le bug de l'an 2000
Rattrapage
Bilan technologique du dernier quart de siècle
25 ans d’innovations technologiques depuis le bug de l'an 2000
«J'ai vu un gardien de but beaucoup plus instinctif» -Stéphane Waite
Rattrapage
Performance de Montembeault face aux Panthers
«J'ai vu un gardien de but beaucoup plus instinctif» -Stéphane Waite
Quels groupes de musique traditionnelle québécoise connaissez-vous?
Rattrapage
On vous en fait découvrir
Quels groupes de musique traditionnelle québécoise connaissez-vous?
Assermentation de Zohran Mamdani: «Il était pratiquement inconnu il y a un an»
Rattrapage
Mairie de New York
Assermentation de Zohran Mamdani: «Il était pratiquement inconnu il y a un an»
«Le rapport de force est renversé dans l'agroalimentaire» -Sylvain Charlebois
Rattrapage
Nouveau code de conduite pour les épiceries
«Le rapport de force est renversé dans l'agroalimentaire» -Sylvain Charlebois
«Ce sera la fin des haricots» s'il n'est pas élu en 2026, indique Éric Duhaime
Rattrapage
Bilan du chef conservateur
«Ce sera la fin des haricots» s'il n'est pas élu en 2026, indique Éric Duhaime
Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»
Rattrapage
Les taux d'intérêt augmenteront tout de même
Choc hypothécaire moins pire que prévu: «La moitié d'une bonne nouvelle»
L'entente de Churchill Falls est-elle mise en péril par Terre-Neuve-et-Labrador?
Rattrapage
Un référendum pourrait avoir lieu
L'entente de Churchill Falls est-elle mise en péril par Terre-Neuve-et-Labrador?
«girl, get up.»: la nouvelle chanson de Doechii
Rattrapage
31 décembre
«girl, get up.»: la nouvelle chanson de Doechii
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
Rattrapage
L'accès aux ONG bloqué par Israël
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
Le CH vainc les Panthers: «L’une des victoires les plus importantes de l’année»
Rattrapage
Marque finale de 3-2 en prolongation
Le CH vainc les Panthers: «L’une des victoires les plus importantes de l’année»
Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»
Rattrapage
Spectacle grandeur nature
Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Rattrapage
Deux événements possibles
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Rattrapage
Des gadgets pour faciliter le quotidien
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026