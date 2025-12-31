L'ARC veut récupérer 10 milliards en PCU

Plusieurs contribuables canadiens sont pris de court en raison d'actions de l'Agence de revenu du Canada (ARC), qui veut récupérer 10 milliards de dollars en PCU.
C'est ce que souligne Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, mentionnant que des personnes inéligibles à recevoir la prestation n'ont pas été averties qu'elles avaient ce statut et donc, qu'elles devraient rembourser l'argent reçu au gouvernement.
«Le gouvernement tente maintenant d'aller chercher ces montants-là et par tous les moyens. En fait, ça passe autant par des saisies sur les salaires que des gels de leurs comptes bancaires. Et souvent, ce sont des gens qui ne pensaient pas nécessairement être en défaut parce que les règles par rapport à la PCU n'étaient pas très claires au moment d'être mises en place.»