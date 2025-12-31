L'ARC veut récupérer 10 milliards en PCU

Plusieurs contribuables canadiens sont pris de court en raison d'actions de l'Agence de revenu du Canada (ARC), qui veut récupérer 10 milliards de dollars en PCU.

C'est ce que souligne Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, mentionnant que des personnes inéligibles à recevoir la prestation n'ont pas été averties qu'elles avaient ce statut et donc, qu'elles devraient rembourser l'argent reçu au gouvernement.

Écoutez Nicolas Gagnon, directeur de la section Québec à la Fédération canadienne des contribuables, expliquer le tout à Lacroix le matin avec Louis Lacroix.