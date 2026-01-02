Chronique culturelle

L'épisode final de la cinquième et dernière saison de la série Stranger Things a finalement été dévoilé le 31 décembre 2025, près de dix ans après ses débuts.
Écoutez Anaïs Guertin-Lacroix discuter de cette série qui a connu un énorme succès, vendredi, au micro de Louis Lacroix.
«En termes de chiffres, présentement, on parle de plus de 1,3 milliard de vues sur Netflix. Et on n'a pas encore terminé, évidemment, parce qu'il y en a encore plein qui n'ont pas écouté la dernière saison et les derniers épisodes. L'émission a même surpassé Squid Game en tant que série la plus écoutée de l'histoire de Netflix.»