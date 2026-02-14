Les Terrebonniens vont retourner aux urnes

L'apparence de démocratie a pesé dans la balance de la Cour suprême du Canada, qui va renvoyer les Terrebonniens aux urnes après la victoire par une seule voix par la députée libérale.

C'est Élections Canada qui va décider quand la partielle aura lieu, malgré les irrégularités qu'elle a causées, fait savoir le constitutionnaliste Frédéric Bérard.

Écoutez le constitutionnaliste et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point au micro de l'animateur Denis Lévesque, samedi.