Politique
Les Terrebonniens vont retourner aux urnes

Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême

Signé Lévesque

le 14 février 2026 09:52

Avec

Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Élections Canada décidera quand l'élection partielle dans Terrebonne aura lieu / La Presse Canadienne / Graham Hughes

L'apparence de démocratie a pesé dans la balance de la Cour suprême du Canada, qui va renvoyer les Terrebonniens aux urnes après la victoire par une seule voix par la députée libérale.

C'est Élections Canada qui va décider quand la partielle aura lieu, malgré les irrégularités qu'elle a causées, fait savoir le constitutionnaliste Frédéric Bérard.

Écoutez le constitutionnaliste et chroniqueur Frédéric Bérard faire le point au micro de l'animateur Denis Lévesque, samedi.

«La députée (ou la non-députée) libérale qui a siégé pendant un petit bout de temps à la Chambre des communes, s'est fait dire par la Cour suprême qu'elle n'a jamais été élue au final.»

Frédéric Bérard

