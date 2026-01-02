Dès le retour des fêtes

Dès le retour du congé des fêtes, tous les élèves québécois devront vouvoyer le personnel scolaire, une mesure qui devient obligatoire, même pour les enfants de la maternelle et du primaire.

Écoutez André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), s'exprimer au sujet de cette directive gouvernementale, vendredi, au micro de Louis Lacroix.