Société
Dès le retour des fêtes

Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»

par 98.5

0:00
6:57

Dès le retour du congé des fêtes, tous les élèves québécois devront vouvoyer le personnel scolaire, une mesure qui devient obligatoire, même pour les enfants de la maternelle et du primaire. / Fokasu Art / Adobe Stock

Dès le retour du congé des fêtes, tous les élèves québécois devront vouvoyer le personnel scolaire, une mesure qui devient obligatoire, même pour les enfants de la maternelle et du primaire.

Écoutez André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), s'exprimer au sujet de cette directive gouvernementale, vendredi, au micro de Louis Lacroix. 

«Effectivement, il y a une forme de respect à travers tout ça. Mais de l'imposer à tous les élèves alors qu'il y a des milieux où c'est le tutoiement qui est là et ça se passe très bien, il y a quelque chose d'illogique en arrière de ça. Et les directions d'école n'ont pas été consultées. Ça a été une imposition. On ne fera pas une chasse aux sorcières, ça, c'est certain.»

André Bernier

