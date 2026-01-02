 Aller au contenu
Société
Incendie à Crans-Montana en Suisse

«Le feu a très rapidement pris et ç’a vite été la panique»

par 98.5

0:00
10:20

Entendu dans

Lacroix le matin

le 2 janvier 2026 07:53

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Le feu a très rapidement pris et ç’a vite été la panique»
Une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé le bar Constellation, à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, au cours de la nuit du Nouvel An. / Antonio Calanni / The Associated Press

Une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé le bar Constellation, à Crans-Montana dans les Alpes suisses, au cours de la nuit du Nouvel An.

Plus d’une centaine de blessés, la plupart gravement brûlés, ont été pris en charge par des secours venus de tout le pays, mais aussi de France et d’Italie. Les autorités tentent toujours d’identifier les victimes.

Écoutez Romain Ethuin, envoyé spécial pour BFMTV, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Louis Lacroix. 

«Ce serait ces feux de Bengale qui auraient déclenché l'incendie, puisque sur le toit du plafond, il y avait de la mousse isolante. Cette mousse se serait enflammée très très rapidement. Alors je vous laisse imaginer un peu la cohue pour les personnes qui étaient sur place. Le feu a très rapidement pris et ç’a vite été la panique.»

Romain Ethuin

Vous aimerez aussi

Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
Lacroix le matin
Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
0:00
13:40
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
L'effet Lavallée
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
0:00
20:15

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Le grand succès de Stranger Things
Rattrapage
Chronique culturelle
Le grand succès de Stranger Things
Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
Rattrapage
Lacroix le matin
Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
«Le point commun, c'est l'intelligence artificielle»
Rattrapage
CES 2026
«Le point commun, c'est l'intelligence artificielle»
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
Rattrapage
Lacroix le matin
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
Une nouvelle collaboration entre Yungblud et les Smashing Pumpkins
Rattrapage
Chanson Zombie
Une nouvelle collaboration entre Yungblud et les Smashing Pumpkins
«L'apprentissage est un peu oublié, au profit de la réussite»
Rattrapage
Cri du cœur sur l'IA
«L'apprentissage est un peu oublié, au profit de la réussite»
Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027
Rattrapage
Annoncé de Trump mercredi
Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027
«C'est facile d'être tous amis» -Guy Lafrenière
Rattrapage
28 communautés à Lebel-sur-Quévillon
«C'est facile d'être tous amis» -Guy Lafrenière
Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
Rattrapage
Dès le retour des fêtes
Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»
Rattrapage
Grèves des employés syndiqués CSN du Massif
«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»
«Les gens se rendent compte que ce ne sont pas des lieux de liens»
Rattrapage
Recul de l'utilisation des réseaux sociaux
«Les gens se rendent compte que ce ne sont pas des lieux de liens»
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
Rattrapage
Municipal, provincial et fédéral
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch
Rattrapage
Chronique culturelle
Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch
Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes
Rattrapage
Le 1er janvier à Crans-Montana
Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes