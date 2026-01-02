Incendie à Crans-Montana en Suisse

Une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé le bar Constellation, à Crans-Montana dans les Alpes suisses, au cours de la nuit du Nouvel An.

Plus d’une centaine de blessés, la plupart gravement brûlés, ont été pris en charge par des secours venus de tout le pays, mais aussi de France et d’Italie. Les autorités tentent toujours d’identifier les victimes.

Écoutez Romain Ethuin, envoyé spécial pour BFMTV, brosser le portrait de la situation, vendredi, au micro de Louis Lacroix.