Le 1er janvier à Crans-Montana

L'année 2026 a tragiquement débuté en Suisse, alors qu'un incendie survenu dans un bar à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, a causé la mort d'une quarantaine de personnes.

Écoutez Louis Lacroix brosser de portrait de cette terrible situation, vendredi, lors de son tour d'horizon à l'émission Lacroix le matin.