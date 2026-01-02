 Aller au contenu
Société
Le 1er janvier à Crans-Montana

Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes

par 98.5

0:00
14:17

Entendu dans

Lacroix le matin

le 2 janvier 2026 06:09

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes
Un incendie survenu dans un bar à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, a causé la mort d'une quarantaine de personnes. / Antonio Calanni / The Associated Press

L'année 2026 a tragiquement débuté en Suisse, alors qu'un incendie survenu dans un bar à Crans-Montana, dans les Alpes suisses, a causé la mort d'une quarantaine de personnes.

Écoutez Louis Lacroix brosser de portrait de cette terrible situation, vendredi, lors de son tour d'horizon à l'émission Lacroix le matin.

«Il était environ 1 h 30 lorsque la fumée a été aperçue. Un témoin a contacté l'équivalent du 911. Et là, on a signalé cet incendie. Mais il était déjà trop tard parce que ça s'est répandu à la vitesse de l'éclair. Des témoins ont diffusé des images où on voit le feu prendre dans le plafond et, quelques secondes plus tard, les gens se ruaient vers la sortie. Le bar où c'est survenu était-il aux normes?»

Louis Lacroix

Aussi dans cette revue de presse : 

  • Trump reporte à janvier 2027 l’augmentation des droits de douane sur les meubles importés
  • Grande entrevue de La Presse avec le sociologue Gérard Bouchard : «Il critique le gouvernement du Québec, qu'il accuse carrément de miner notre vivre ensemble.»
  • La Presse : les œufs seraient l'un des aliments les «plus verts», selon une étude

