Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !

«Il y a deux événements là-dedans. La lune sera pleine. Et puisque l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, après quatorze jours, elle est à son point le plus rapproché. Si on a une coïncidence entre le moment de la pleine lune, et le moment où elle est à son point le plus près de la terre, on appelle ça une super lune.»