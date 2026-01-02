Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !

Dès samedi soir, le 3 janvier, les passionnés d'astronomie pourront admirer une superlune du Loup.
Écoutez l'astrophysicien Robert Lamontagne en discuter vendredi, au micro de Louis Lacroix.
«Il y a deux événements là-dedans. La lune sera pleine. Et puisque l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas parfaitement circulaire, après quatorze jours, elle est à son point le plus rapproché. Si on a une coïncidence entre le moment de la pleine lune, et le moment où elle est à son point le plus près de la terre, on appelle ça une super lune.»
Aussi dans ce segment :
-
Sur le plan scientifique, l'événement majeur 2026 sera sans contredit la première mission habitée vers la Lune après 54 ans.