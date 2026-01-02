Municipal, provincial et fédéral

L'année 2026 s'annonce très chargée sur le plan politique. Quels évènements faudra-t-il garder à l'œil?
Écoutez la chroniqueuse Christine St-Pierre se pencher sur la question, vendredi, lors de son bilan de l'actualité politique au micro de Louis Lacroix.
«Évidemment, le complémentaire qui va devoir se tenir dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est fort important. Il y a l'élection du prochain chef du Parti libéral du Québec. Élection générale 2026 au Québec et peut-être aussi des élections au fédéral, parce qu'il y a certaines rumeurs qui veulent que Mark Carney soit tenté de déclencher des élections. Quoiqu’il puise beaucoup chez le Parti conservateur.»
Aussi dans cette chronique :
- Marwah Rizqy publie un message de fin d’année