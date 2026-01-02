Municipal, provincial et fédéral

«Évidemment, le complémentaire qui va devoir se tenir dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est fort important. Il y a l'élection du prochain chef du Parti libéral du Québec. Élection générale 2026 au Québec et peut-être aussi des élections au fédéral, parce qu'il y a certaines rumeurs qui veulent que Mark Carney soit tenté de déclencher des élections. Quoiqu’il puise beaucoup chez le Parti conservateur.»