Chronique culturelle

Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch

Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch
L'auteur-compositeur-interprète américain Nick Jonas a fait un véritable cadeau à ses fans en dévoilant le 1er janvier la nouvelle chanson Gut Punch.

L'auteur-compositeur-interprète américain Nick Jonas a fait un véritable cadeau à ses fans en dévoilant le 1er janvier la nouvelle chanson Gut Punch. 

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix en discuter vendredi lors de son bilan de l'actualité culturelle au micro de Louis Lacroix.

«Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette chanson-là, c'est qu'il l'a présenté en novembre dernier lors d'un spectacle à Las Vegas. Ça avait assez rapidement fait le tour de la planète, le tour du web. Et il s'agit de son premier projet solo depuis cinq ans.»

Anaïs Guertin-Lacroix

