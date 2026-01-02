Recul de l'utilisation des réseaux sociaux

«Un pic a été atteint en 2022. Depuis, ça recule lentement, mais sur une base régulière. Les gens se rendent compte, selon l'étude, que les réseaux sociaux ne sont pas des lieux de lien, mais des machines à contenu qu'on ne veut pas vraiment voir, mais que l’on consomme quand même. Donc, les gens quittent les réseaux sociaux pour aller vers des messageries privées, pour intégrer des groupes restreints, non performatifs, non algorithmiques.»