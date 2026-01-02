Annoncé de Trump mercredi

Le report des taxes douanières sur certains produits d'importation a été annoncé mercredi, par le président américain Donald Trump.

Les droits de douane de 30 % sur certains meubles tapissés et de 50 % sur les aménagements de cuisine ne seront appliqués qu'en janvier 2027. Cette décision est motivée par les négociations dites «productives, en cours, concernant les importations de biens en bois».

Écoutez Gilles Pelletier, PDG de l'Association des fabricants de meubles du Québec, aborder le sujet, vendredi, au micro de Louis Lacroix.