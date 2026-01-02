 Aller au contenu
Économie
Annoncé de Trump mercredi

Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027

par 98.5

0:00
7:21

Entendu dans

Lacroix le matin

le 2 janvier 2026 08:56

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027
Le report des taxes douanières sur certains produits d'importation a été annoncé mercredi, par le président américain Donald Trump. / Alex Brandon / The Associated Press

Le report des taxes douanières sur certains produits d'importation a été annoncé mercredi, par le président américain Donald Trump.

Les droits de douane de 30 % sur certains meubles tapissés et de 50 % sur les aménagements de cuisine ne seront appliqués qu'en janvier 2027. Cette décision est motivée par les négociations dites «productives, en cours, concernant les importations de biens en bois».

Écoutez Gilles Pelletier, PDG de l'Association des fabricants de meubles du Québec, aborder le sujet, vendredi, au micro de Louis Lacroix.

Vous aimerez aussi

La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
Le Québec maintenant
La Fed maintient ses taux face à une inflation américaine coriace
0:00
6:47
Le Père Noël fait bondir les actions en bourse
Le Québec maintenant
Le Père Noël fait bondir les actions en bourse
0:00
4:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Le grand succès de Stranger Things
Rattrapage
Chronique culturelle
Le grand succès de Stranger Things
Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
Rattrapage
Lacroix le matin
Une superlune du Loup pour la première pleine lune de l’année !
«Le point commun, c'est l'intelligence artificielle»
Rattrapage
CES 2026
«Le point commun, c'est l'intelligence artificielle»
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
Rattrapage
Lacroix le matin
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
Une nouvelle collaboration entre Yungblud et les Smashing Pumpkins
Rattrapage
Chanson Zombie
Une nouvelle collaboration entre Yungblud et les Smashing Pumpkins
«L'apprentissage est un peu oublié, au profit de la réussite»
Rattrapage
Cri du cœur sur l'IA
«L'apprentissage est un peu oublié, au profit de la réussite»
«C'est facile d'être tous amis» -Guy Lafrenière
Rattrapage
28 communautés à Lebel-sur-Quévillon
«C'est facile d'être tous amis» -Guy Lafrenière
Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
Rattrapage
Dès le retour des fêtes
Imposition du vouvoiement: «On ne fera pas une chasse aux sorcières»
«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»
Rattrapage
Grèves des employés syndiqués CSN du Massif
«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»
«Le feu a très rapidement pris et ç’a vite été la panique»
Rattrapage
Incendie à Crans-Montana en Suisse
«Le feu a très rapidement pris et ç’a vite été la panique»
«Les gens se rendent compte que ce ne sont pas des lieux de liens»
Rattrapage
Recul de l'utilisation des réseaux sociaux
«Les gens se rendent compte que ce ne sont pas des lieux de liens»
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
Rattrapage
Municipal, provincial et fédéral
2026 : quels moments politiques faudra-t-il garder à l'œil?
Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch
Rattrapage
Chronique culturelle
Nick Jonas dévoile la chanson Gut Punch
Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes
Rattrapage
Le 1er janvier à Crans-Montana
Un incendie en Suisse cause la mort d'une quarantaine de personnes