Cri du cœur sur l'IA

Florence Bujold, professeure en littérature au cégep, a ressenti une grande déception le 28 décembre, à 2h30 du matin, en corrigeant les copies rendues par ses étudiants.
Mais où sont donc passés les élèves curieux et investis qu'elle a rencontrés au cours de la session d'automne?
Écoutez l'enseignante discuter de la lettre ouverte qu'elle a publiée dans Le Devoir, un véritable cri du cœur sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, vendredi, au micro de Louis Lacroix.
«Tous les professeurs sont confrontés à cette réalité. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est beaucoup le plaisir d'apprendre en fait. Parce que c'est ce qui est le plus important pour moi, pour quand je suis en classe, quand je transmets les apprentissages. Et parfois, j'ai l'impression que le processus d'apprentissage est peut-être un peu oublié, au profit de la réussite.»