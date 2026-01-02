Cri du cœur sur l'IA

Florence Bujold, professeure en littérature au cégep, a ressenti une grande déception le 28 décembre, à 2h30 du matin, en corrigeant les copies rendues par ses étudiants.

Mais où sont donc passés les élèves curieux et investis qu'elle a rencontrés au cours de la session d'automne?

Écoutez l'enseignante discuter de la lettre ouverte qu'elle a publiée dans Le Devoir, un véritable cri du cœur sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, vendredi, au micro de Louis Lacroix.