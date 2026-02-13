Nouveau chef du PLQ

Écoutez Luc Ouellet, ex-conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, faire un retour sur l’actualité politique de la semaine.
Les sujets discutés
- Charles Milliard sera couronné chef du Parti libéral du Québec et il aura une décision à prendre rapidement relativement à Marwah Rizqy;
- Course à la chefferie de la CAQ: un nouveau sondage confirme l'avance de Christine Fréchette;
- Encore beaucoup de débats sur le programme PEQ, notamment entre PSPP et le maire de Québec, Bruno Marchand;
- Fédéral: il y aura une nouvelle élection dans Terrebonne;
- Donald Trump pourrait-il annuler les tarifs sur l’aluminium?