Grèves des employés syndiqués CSN du Massif

«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»

«Au niveau salarial on est aux antipodes le syndicat et l'employeur»
Les 300 employés syndiqués CSN du Massif de Charlevoix seront en grève vendredi, les négociations de la fin de l'année 2025 n'ayant pas abouti à un accord ni même à un terrain d'entente 

La station de Petite-Rivière-Saint-François a annulé toutes les activités en montagne pour la journée, tel qu'elle l'avait annoncé en cas de grève. L'hébergement sur le site de la station reste cependant accessible.

Écoutez Annick Simard, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Massif (CSN), en discuter avec Louis Lacroix vendredi. 

«Au niveau salarial, c'est un petit peu plus problématique. On est vraiment aux antipodes le syndicat et l'employeur. On a également certaines clauses de conventions, des conditions de travail, telles que le travail à forfait, le travail des personnes non couvert par notre certificat d'accréditation, les congés de maladie, les congés sans solde pour ne nommer que ceux-là.»

Annick Simard

