Grèves des employés syndiqués CSN du Massif

Les 300 employés syndiqués CSN du Massif de Charlevoix seront en grève vendredi, les négociations de la fin de l'année 2025 n'ayant pas abouti à un accord ni même à un terrain d'entente

La station de Petite-Rivière-Saint-François a annulé toutes les activités en montagne pour la journée, tel qu'elle l'avait annoncé en cas de grève. L'hébergement sur le site de la station reste cependant accessible.

Écoutez Annick Simard, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du Massif (CSN), en discuter avec Louis Lacroix vendredi.