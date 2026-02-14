 Aller au contenu
Politique
Les élites montréalaises sont-elles méprisantes?

3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal

par 98.5

0:00
8:53

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 février 2026 10:23

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal
Myriam Ségal / Cogeco Média

Le 3e lien fait jaser dans la sphère montréalaise, un peu trop même, de l'avis de la chroniqueuse Myriam Ségal.

Elle compare ce que disent «les élites montréalaises» au sujet du 3e lien aux voies supplémentaires ajoutées dans le parc des Laurentides il y a plusieurs années, un projet qui avait été dénoncé notamment à Montréal.

Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal dénoncer le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Les gens de Québec, instinctivement, ils savent que leurs deux ponts ne feront pas la run.»

Myriam Ségal

Vous aimerez aussi

Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
Signé Lévesque
Partielle à Terrebonne: «La libérale n'a jamais été élue» selon la Cour suprême
0:00
8:15
Une relation toute spéciale entre les Québécois et Cuba
Signé Lévesque
Une relation toute spéciale entre les Québécois et Cuba
0:00
9:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
Rattrapage
Nouveau chef du Parti libéral
Charles Milliard et le défi de reconquérir les francophones
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»
Rattrapage
Documentaire La mi-temps
La cinquantaine au féminin: «On est encore sur le terrain!»
Home: la collaboration entre Roxane Bruneau et Michael Bublé
Rattrapage
Nouveau duo
Home: la collaboration entre Roxane Bruneau et Michael Bublé
Les adultes ont de plus en plus besoin du soutien financier de leurs parents
Rattrapage
Contexte économique difficile
Les adultes ont de plus en plus besoin du soutien financier de leurs parents
Le défi de l’équipe canadienne de hockey contre la France à Milan
Rattrapage
Pour dépasser les Américains au classement
Le défi de l’équipe canadienne de hockey contre la France à Milan
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
Rattrapage
Statut difficile à obtenir
Seulement une vingtaine de célébrités dans le club sélect des EGOT
Le contexte économique pourrait conduire à une baisse de la natalité
Rattrapage
Évolution des modèles familiaux
Le contexte économique pourrait conduire à une baisse de la natalité
Police de l’immigration ICE: «Ces gens font exactement ce qu’ils veulent»
Rattrapage
Agents masqués et violence répétée
Police de l’immigration ICE: «Ces gens font exactement ce qu’ils veulent»
Série hommage: le Cirque du Soleil signe pour dix ans de plus à Trois-Rivières
Rattrapage
Le tour des régions
Série hommage: le Cirque du Soleil signe pour dix ans de plus à Trois-Rivières
Triangle amoureux mortel: une femme de 80 ans survit aux tirs de son ex-conjoint
Rattrapage
Jalousie et vengeance
Triangle amoureux mortel: une femme de 80 ans survit aux tirs de son ex-conjoint
D’autres failles de sécurité importantes mises en avant au Louvre
Rattrapage
Fraude à la billetterie
D’autres failles de sécurité importantes mises en avant au Louvre
Enlèvement de Nancy Guthrie: la police analyse des milliers de signalements
Rattrapage
Deux semaines depuis sa disparition
Enlèvement de Nancy Guthrie: la police analyse des milliers de signalements
Les congés liés à la santé mentale sont en forte hausse au Québec
Rattrapage
Arrêts médicaux
Les congés liés à la santé mentale sont en forte hausse au Québec
Les chansons de François Pérusse réinventées en version symphonique
Rattrapage
Spectacle présenté à Montréal
Les chansons de François Pérusse réinventées en version symphonique
Ces Québécois qui connaissent beaucoup de succès en France
Rattrapage
Charlotte Cardin, Xavier Dolan…
Ces Québécois qui connaissent beaucoup de succès en France