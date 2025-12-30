Enfin un «guichet unique»

Après plus d'une décennie de tergiversations, la Ville de Montréal se dote enfin d'un «guichet unique» pour les services animaliers.

À compter du 1er janvier prochain, l'organisme Proanima prendra officiellement le relais pour gérer les animaux errants ou abandonnés, tout en offrant un accompagnement accru aux propriétaires.

Ce nouveau refuge de 39 000 pieds carrés, situé dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dispose d'un contrat de 158 millions de dollars sur dix ans.

Écoutez Anny Kirouac, directrice générale de Proanima, présenter cette nouvelle ressource, mardi, à Lacroix le matin.