L'espoir du CH brille au Mondial junior

Alors que le Championnat mondial junior bat son plein, l'espoir des Canadiens de Montréal, Michael Hage, s'illustre comme l'un des piliers offensifs de l'équipe canadienne.

Avec une fiche parfaite de trois victoires, dont la plus récente survenue face au Danemark, le Canada peut compter sur le brio de l'attaquant qui figure parmi les meilleurs pointeurs du tournoi.

Pour sa mère, Rania Hage, au-delà des performances sur la glace, c'est la maturité et la capacité d'adaptation de son fils face à la pression médiatique montréalaise qui sont les plus remarquables.

