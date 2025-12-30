 Aller au contenu
Les relations s'enveniment avec Ottawa

«L'Iran s'enfonce encore plus dans son isolement» -Sami Aoun

le 30 décembre 2025 08:23

Des passants défilent devant une immense banderole à l'effigie du général Qassem Soleimani, et de deux anciens dirigeants du Hezbollah, considérés comme des héros par le régime, à ​​Téhéran, en Iran. / (AP Photo/Vahid Salemi)

Les tensions diplomatiques s’intensifient entre Ottawa et Téhéran alors que l’Iran vient de désigner officiellement la Marine royale canadienne comme une organisation terroriste. Cette décision survient en guise de riposte à l'inscription des Gardiens de la révolution sur la liste noire du Canada en 2024.

Pour Sami Aoun, directeur de l’Observatoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ce geste illustre l’isolement croissant du régime iranien sur la scène internationale.

Écoutez l'expert analyser les répercussions de cette annonce ainsi que les récents développements géopolitiques au Proche-Orient, mardi, à Lacroix le matin.

«L’Iran s’enfonce encore plus dans son isolement. Le régime est vraiment considéré comme paria par les différentes [...] puissances internationales, surtout en Occident...» 

Sami Aoun

L'expert souligne également que l'Iran traverse une crise économique et interne profonde, exacerbée par l'affaiblissement de son «axe de résistance» dans la région.

