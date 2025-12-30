Les relations s'enveniment avec Ottawa

Les tensions diplomatiques s’intensifient entre Ottawa et Téhéran alors que l’Iran vient de désigner officiellement la Marine royale canadienne comme une organisation terroriste. Cette décision survient en guise de riposte à l'inscription des Gardiens de la révolution sur la liste noire du Canada en 2024.

Pour Sami Aoun, directeur de l’Observatoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ce geste illustre l’isolement croissant du régime iranien sur la scène internationale.

Écoutez l'expert analyser les répercussions de cette annonce ainsi que les récents développements géopolitiques au Proche-Orient, mardi, à Lacroix le matin.