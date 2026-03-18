Budget Girard

Le budget du Québec présenté par le ministre des Finances Éric Girard prévoit un déficit moindre que prévu, mais manque de mordant, selon plusieurs observateurs.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert sur le budget provincial du ministre des Finances Éric Girard.

Malgré un déficit de 9,9 milliards de dollars pour 2024-2025, inférieur aux prévisions initiales (12,4 milliards), le budget manque de marge de manœuvre en raison de choix politiques (baisse d'impôts, chèques, accroissement de la fonction publique) et de crises mondiales (pandémie, guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient).

Les prévisions de croissance économique (1,1-1,4 %) et de dépenses (2 %) sont jugées faibles, tandis qu'une réserve de 250 millions de dollars est prévue pour la future première ministre.

«On retourne vers l'austérité. On ne veut pas le dire, mais c'est exactement ça.»