À la veille de 2026

En cette fin d'année 2025, Salim Idrissi dresse le bilan de la « santé démocratique » au Québec.

Tout en étant conscient de la situation privilégiée dans laquelle le Québec se trouve, le chroniqueur politique soutient que cette santé démocratique ne peut pas être tenue pour acquise.

«Notre droit de vote, ça va bien, nos institutions sont stables. La liberté d'expression, l'alternance politique, tout ça, on a ça là. Mais attention, être privilégié ne veut pas dire d'être immunisé [aux dérives].»

