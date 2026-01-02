 Aller au contenu
Hockey
Victoire 7-5

Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»

par 98.5

0:00
8:32

Entendu dans

Le midi

le 2 janvier 2026 13:25

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Martin McGuire
Martin McGuire
Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»
Martin McGuire / Cogeco Média

Le CH a offert un match digne du hockey «des années 80», estime le descripteur des matchs, Martin McGuire, après leur victoire de 7 à 5 face aux Hurricanes.

À son avis, l'équipe de la Caroline aurait toutefois pu l'emporter si ce n'était pas de la performance de Brandon Bussi.

Il souligne l'amélioration considérable de l'organisation des Canadiens depuis les dernières semaines.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, analyser la partie remportée par le CH au micro de Valérie Beaudoin.

Martin McGuire avertit toutefois que les Canadiens perdent des joueurs importants dans l'équipe dernièrement, comme Josh Anderson ou encore Mike Matheson.

«Ils exécutent beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Par exemple, disons, entre la fin novembre et dans la troisième semaine de décembre, juste avant Noël, où c'était un petit peu difficile. Là, on a corrigé beaucoup de choses, ça paraît. Par contre, on commence à jouer dans les réserves parce que Mike Matheson n'a pas participé au match d'hier. On l'a retiré à la dernière minute.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

L'adaptation de Nikolaj Ehlers en Caroline
Le hockey des Canadiens
L'adaptation de Nikolaj Ehlers en Caroline
0:00
9:51
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
Lacroix le matin
Victoire des Canadiens face aux Hurricanes
0:00
15:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Rattrapage
Seulement 1% de la population y arrive
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Rattrapage
Les autorités se préparent
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»
Rattrapage
Socialisme
Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Rattrapage
La soirée du 31
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Rattrapage
Écarts de richesse
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Rattrapage
Élections provinciales à venir
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Rattrapage
Des feux de bengales pourraient être en cause
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Rattrapage
100 000 robots déployés
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
Rattrapage
Chronique société
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
Rattrapage
Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Rattrapage
Pression du Bye Bye
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Rattrapage
Malaise ou problèmes cardiaques
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Rattrapage
Traditionnelle revue de l'année
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Bilan de la «santé démocratique» du Québec
Rattrapage
À la veille de 2026
Bilan de la «santé démocratique» du Québec