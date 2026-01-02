Victoire 7-5

Le CH a offert un match digne du hockey «des années 80», estime le descripteur des matchs, Martin McGuire, après leur victoire de 7 à 5 face aux Hurricanes.

À son avis, l'équipe de la Caroline aurait toutefois pu l'emporter si ce n'était pas de la performance de Brandon Bussi.

Il souligne l'amélioration considérable de l'organisation des Canadiens depuis les dernières semaines.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, analyser la partie remportée par le CH au micro de Valérie Beaudoin.

Martin McGuire avertit toutefois que les Canadiens perdent des joueurs importants dans l'équipe dernièrement, comme Josh Anderson ou encore Mike Matheson.