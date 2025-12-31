 Aller au contenu
Télé
Traditionnelle revue de l'année

Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»

par 98.5

0:00
13:46

Entendu dans

Le midi

le 31 décembre 2025 12:50

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

C'est ce soir que la 50e édition du Bye Bye sera diffusée dans les foyers du Québec. À quelques heures du passage à la nouvelle année, le réalisateur Guillaume Lespérance lève le voile sur les derniers préparatifs d'un cru qui s'annonce bien rempli.

Quelques chanceux sélectionnés pour participer à des groupes témoins pourront visionner le Bye Bye en avance ce soir. Une pratique utilisée depuis plusieurs années qui aide l'équipe de production à apporter les dernières modifications au montage.

«Quand on fait de l'humour, on marche sur une ligne qui est très mince entre ce qui est acceptable, puis ce qui est inacceptable, entre ce qui est confortable ou inconfortable. Il y a comme une ligne imaginaire. Puis nous, on essaie de marcher dessus. Mais quand on fait un focus group, ça nous permet d'avoir un regard qui est détaché.» 

Le réalisateur l'admet, l'actualité a été généreuse cette année, notamment dans les dernières semaines. Guillaume Lespérance laisse toutefois planner le mystère sur ce qui attend les téléspectateurs ce soir. 

Écoutez le réalisateur du Bye Bye, Guillaume Lespérance, discuter des derniers préparatifs de l'édition 2025, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin.

Ce dernier, qui en est à son 10e Bye Bye, se livre sur les défis auxquels l'équipe fait face lorsque vient le temps de choisir les extraits qui seront diffusés dans la version finale.

«La grande difficulté de l'époque dans laquelle on vit, c'est que les référents communs sont vraiment en train de disparaître avec, entre autres, les réseaux sociaux et les algorithmes. C'est à dire qu'on n'écoute pas tous les mêmes produits culturels, on n'a pas tous les mêmes références. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus compliqué. On ne peut pas non plus tout mettre dans un Bye Bye. L'idée, c'est qu'il faut faire des choix.»

Guillaume Lespérance

Vous aimerez aussi

Quel avenir pour l’industrie de la pornographie à Montréal?
La commission
Quel avenir pour l’industrie de la pornographie à Montréal?
0:00
9:16
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
Lacroix le matin
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
0:00
8:24

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Rattrapage
100 000 robots déployés
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
Rattrapage
Chronique société
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
Rattrapage
Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Rattrapage
Pression du Bye Bye
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Rattrapage
Malaise ou problèmes cardiaques
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Bilan de la «santé démocratique» du Québec
Rattrapage
À la veille de 2026
Bilan de la «santé démocratique» du Québec
«C'est une belle nouvelle pour le Canadien d'envoyer son capitaine là-bas»
Rattrapage
Suzuki représentera le Canada aux Jeux de Milan
«C'est une belle nouvelle pour le Canadien d'envoyer son capitaine là-bas»
Visite d'une halte-chaleur pour femme à l'église Sainte-Bibiane
Rattrapage
Ressource d'hébergement
Visite d'une halte-chaleur pour femme à l'église Sainte-Bibiane
Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»
Rattrapage
Plat d'origine haïtienne
Soupe joumou: «Ça devient une tradition montréalaise!»
Le vaccin contre le zona pourrait avoir un effet pour prévenir la démence
Rattrapage
Santé
Le vaccin contre le zona pourrait avoir un effet pour prévenir la démence
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
Rattrapage
239 passagers disparus
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
Venezuela: «Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose»
Rattrapage
Le conflit perdure
Venezuela: «Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose»
Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
Rattrapage
Programme destiné aux nouveaux arrivants
Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
Rattrapage
Épanouissement personnel ou professionnel
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?