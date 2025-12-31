Traditionnelle revue de l'année

C'est ce soir que la 50e édition du Bye Bye sera diffusée dans les foyers du Québec. À quelques heures du passage à la nouvelle année, le réalisateur Guillaume Lespérance lève le voile sur les derniers préparatifs d'un cru qui s'annonce bien rempli.

Quelques chanceux sélectionnés pour participer à des groupes témoins pourront visionner le Bye Bye en avance ce soir. Une pratique utilisée depuis plusieurs années qui aide l'équipe de production à apporter les dernières modifications au montage.

«Quand on fait de l'humour, on marche sur une ligne qui est très mince entre ce qui est acceptable, puis ce qui est inacceptable, entre ce qui est confortable ou inconfortable. Il y a comme une ligne imaginaire. Puis nous, on essaie de marcher dessus. Mais quand on fait un focus group, ça nous permet d'avoir un regard qui est détaché.»

Le réalisateur l'admet, l'actualité a été généreuse cette année, notamment dans les dernières semaines. Guillaume Lespérance laisse toutefois planner le mystère sur ce qui attend les téléspectateurs ce soir.

Écoutez le réalisateur du Bye Bye, Guillaume Lespérance, discuter des derniers préparatifs de l'édition 2025, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin.

Ce dernier, qui en est à son 10e Bye Bye, se livre sur les défis auxquels l'équipe fait face lorsque vient le temps de choisir les extraits qui seront diffusés dans la version finale.