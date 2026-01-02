Seulement 1% de la population y arrive

2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions, explique Fadwa Lapierre, notamment en raison du stress lié au contexte politique, économique et surtout environnemental.

Seulement 1% de la population arrive à faire ses résolutions de l'année selon Forbes, mentionne la chroniqueuse.

Les résolutions les plus fréquentes:

Faire plus d'activité physique

Manger santé

Diminuer sa consommation d'alcool

Réduire ses dépendances

Les recherches, elles, démontrent notamment que le chant est une bonne résolution à prendre étant donné qu'il a des effets bénéfiques sur la gestion du stress et la voix.