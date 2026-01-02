 Aller au contenu
Société
Seulement 1% de la population y arrive

2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions

par 98.5

0:00
8:41

Entendu dans

Le midi

le 2 janvier 2026 13:48

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions, explique Fadwa Lapierre, notamment en raison du stress lié au contexte politique, économique et surtout environnemental.

Seulement 1% de la population arrive à faire ses résolutions de l'année selon Forbes, mentionne la chroniqueuse.

Écoutez la chronique société de Fadwa Lapierre pour en savoir plus sur le sujet, vendredi, au micro de l'animatrice Valérie Beaudoin.

Les résolutions les plus fréquentes:

  • Faire plus d'activité physique
  • Manger santé
  • Diminuer sa consommation d'alcool
  • Réduire ses dépendances

Les recherches, elles, démontrent notamment que le chant est une bonne résolution à prendre étant donné qu'il a des effets bénéfiques sur la gestion du stress et la voix.

Vous aimerez aussi

Feux de Bangale: «J'ai toujours pensé que c'était illégal»
Le Québec maintenant
Feux de Bangale: «J'ai toujours pensé que c'était illégal»
0:00
6:19
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Le midi
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
0:00
7:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Rattrapage
Les autorités se préparent
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»
Rattrapage
Victoire 7-5
Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»
Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»
Rattrapage
Socialisme
Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Rattrapage
La soirée du 31
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Rattrapage
Écarts de richesse
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Rattrapage
Élections provinciales à venir
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Rattrapage
Des feux de bengales pourraient être en cause
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Rattrapage
100 000 robots déployés
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
Rattrapage
Chronique société
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
Rattrapage
Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Rattrapage
Pression du Bye Bye
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Rattrapage
Malaise ou problèmes cardiaques
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Rattrapage
Traditionnelle revue de l'année
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Bilan de la «santé démocratique» du Québec
Rattrapage
À la veille de 2026
Bilan de la «santé démocratique» du Québec