Les autorités se préparent

Les corps policiers de la ville de Montréal, de Laval et de l'agglomération de Longueuil lutteront, en 2026, contre la criminalité chez les mineurs.

Un fléau qui a pris de l’expansion pendant l’année qui vient de finir et qui est une nouvelle réalité à laquelle font face les autorités, fait part le journaliste d'enquête Daniel Renaud.

Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?

