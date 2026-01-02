 Aller au contenu
Les autorités se préparent

Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?

le 2 janvier 2026 13:44

Valérie Beaudoin
Les corps policiers de la ville de Montréal, de Laval et de l'agglomération de Longueuil lutteront, en 2026, contre la criminalité chez les mineurs. 

Un fléau qui a pris de l’expansion pendant l’année qui vient de finir et qui est une nouvelle réalité à laquelle font face les autorités, fait part le journaliste d'enquête Daniel Renaud.

Écoutez Daniel Renaud, journaliste de l’équipe d'enquête à La Presse, analyser le sujet, vendredi midi, à l'émission de Valérie Beaudoin.

