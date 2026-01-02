 Aller au contenu
Société
Socialisme

Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»

par 98.5

0:00
7:11

Entendu dans

Le midi

le 2 janvier 2026 13:22

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Zohran Mamadani, maire de New York: «Un laboratoire pour les démocrates.»
Zohran Mamdani est le premier maire musulman de l'histoire de New York / AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez

À l'âge de 34 ans, Zohran Mamdani est officiellement devenu jeudi le maire de la plus grande ville américaine, New York.

«Le transport en commun devrait coûter beaucoup moins cher, voire presque rien. On va geler le prix des loyers. On va même créer des épiceries municipales pour faire baisser le prix de l'alimentation. On est un peu dans le pays des licornes, mais à voir si ça fonctionne», explique le chroniqueur Guillaume Lavoie.

Il mentionne que nous devrons attendre de voir s'il passera le «test du réel» et s'il pourra appliquer ses idées concrètement.

Écoutez la chronique de politique américaine de Guillaume Lavoie à l'émission Le midi, animée par Valérie Beaudoin.

Les futures réalisations de Mamdani comme maire pourraient également permettre de savoir si les démocrates miseront davantage à cette frange de la gauche américaine pour se faire élire ou non.

«Comme on va le voir aller pendant la première année, quel va être l'impact du jugement de sa gouvernance sur les élections de mi-mandat? [Ce sera] un peu comme un laboratoire pour les démocrates.»

Guillaume Lavoie

Vous aimerez aussi

Tarifs sur les armoires de cuisine reportés: «On n’arrête pas le combat entamé»
Le Québec maintenant
Tarifs sur les armoires de cuisine reportés: «On n’arrête pas le combat entamé»
0:00
8:08
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Le midi
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
0:00
8:41

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Rattrapage
Seulement 1% de la population y arrive
2026 serait plus difficile pour tenir nos résolutions
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Rattrapage
Les autorités se préparent
Des mineurs seront-ils à nouveau recrutés par des criminels en 2026?
Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»
Rattrapage
Victoire 7-5
Canadiens vs Hurricanes: «Ça ressemblait à du hockey des années 80»
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Rattrapage
La soirée du 31
Bye Bye 2026: «Je confirme que c'est plus drôle la deuxième fois»
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Rattrapage
Écarts de richesse
Les grands PDG du Québec ont déjà gagné le salaire moyen des Québécois
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Rattrapage
Élections provinciales à venir
Que nous réserve 2026? «Il va y avoir du sport en politique» -Salim Idrissi
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Rattrapage
Des feux de bengales pourraient être en cause
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Rattrapage
100 000 robots déployés
Des robots payés à l'heure: une nouvelle réalité en 2026?
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
Rattrapage
Chronique société
Quelles sont les traditions du Nouvel An à travers le monde?
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
Rattrapage
Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir
«Il y a eu une redéfinition complète du cadre politique américain international»
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Rattrapage
Pression du Bye Bye
«J'aurais dû arrêter il y a 5 ans» -Simon-Olivier Fecteau
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Rattrapage
Malaise ou problèmes cardiaques
Bains de glace: une pratique qui comporte des risques
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Rattrapage
Traditionnelle revue de l'année
Bye Bye: «Je conseillerais aux politiciens de faire autre chose de leur 31»
Bilan de la «santé démocratique» du Québec
Rattrapage
À la veille de 2026
Bilan de la «santé démocratique» du Québec