Socialisme

À l'âge de 34 ans, Zohran Mamdani est officiellement devenu jeudi le maire de la plus grande ville américaine, New York.

«Le transport en commun devrait coûter beaucoup moins cher, voire presque rien. On va geler le prix des loyers. On va même créer des épiceries municipales pour faire baisser le prix de l'alimentation. On est un peu dans le pays des licornes, mais à voir si ça fonctionne», explique le chroniqueur Guillaume Lavoie.

Il mentionne que nous devrons attendre de voir s'il passera le «test du réel» et s'il pourra appliquer ses idées concrètement.

Les futures réalisations de Mamdani comme maire pourraient également permettre de savoir si les démocrates miseront davantage à cette frange de la gauche américaine pour se faire élire ou non.