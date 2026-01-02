En ce vendredi 2 janvier, les 100 dirigeants de grandes entreprises du Québec ont déjà gagné l'équivalent du salaire moyen des Québécois.

«En ce moment, les riches ne paient pas leur juste part», explique la philantrope Claire Trottier, faisant elle-même partie du 1 % des plus riches au Québec.

Elle croit en la nécessité de taxer davantage les ultrariches afin de diminuer les écarts de richesse entre les différentes classes sociales.

Écoutez Claire Trottier, conférencière et philanthrope, réclamer une plus grande équité entre les riches et les pauvres au micro de Valérie Beaudoin, vendredi midi.

Or, les entrepreneurs millionnaires quitteraient-ils le pays si leur taux d'imposition était plus élevé? «Non», rétorque Claire Trottier, études à l'appui.