Malaise ou problèmes cardiaques

L'immersion dans l'eau froide a gagné en popularité au cours des dernières années. Certains s'aventurent même dans les points d'eau du Québec, notamment le fleuve Saint-Laurent, pour y prendre leur bain de glace sans toutefois prendre les précautions nécessaires.

Si ces pratiques procurent certains bénéfices au niveau de la santé, les risques de malaise ou de problèmes cardiaques sont, eux aussi, bien réels.

Écoutez le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, parler des mesures de sécurité à prendre avant de s'exposer à l'eau froide, au micro de Valérie Beaudoin.