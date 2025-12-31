100 000 robots déployés

Avec le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, avoir des robots humanoïdes comme collègues de travail se rapprocherait plus de la réalité que de la fiction. C'est ce que le journaliste Alain McKenna a révélé dans un texte publié mercredi dans La Presse.

Selon l'animateur du balado Une tasse de tech, près de 100 000 robots humanoïdes seront déployés dans des entreprises à travers le monde au courant de la prochaine année.

Qu'est-ce que cette nouvelle représente pour le marché de l'emploi? Quels secteurs seront les plus touchés?

Écoutez le journaliste de La Presse, Alain McKenna, discuter de l'arrivée de robots au sein de grandes entreprises, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin.