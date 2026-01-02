Élections provinciales à venir

«Il va y avoir du sport en politique», estime Salim Idrissi, chroniqueur, en ce qui concerne l'année politique 2026.

Salim Idrissi surveillera notamment l'élection de 2026, où Paul St-Pierre Plamondon pourrait composer le premier gouvernement péquiste majoritaire depuis l'élection de Lucien Bouchard en 1998.

«Il y a quand même d'ici octobre prochain, beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont avoir peut être un impact sur ces élections-là» comme le rapport de la commission Gallant, souligne-t-il.

Écoutez le chroniqueur politique, Salim Idrissi, expliquer le tout, vendredi, au Midi animé par Valérie Beaudoin.