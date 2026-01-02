 Aller au contenu
Société
Des feux de bengales pourraient être en cause

Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»

par 98.5

0:00
14:25

Entendu dans

Le midi

le 2 janvier 2026 12:38

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Incendie mortel majeur: «C'est une journée de deuil en Suisse»
C'était une journée de deuil en Suisse, vendredi / AP Photo / Baz Ratner

La Suisse s'est réveillée au lendemain d’une tragédie historique, un incendie dans un bar de Crans Montana s'étant déclenché, causant une quarantaine de morts et plus d'une centaine de blessés.

Philippe Teisceira-Lessard de La Presse, en direct du pays, indique que les Suisses se rassemblent ce vendredi.

Le journaliste souligne que la piste préliminaire privilégiée concernant la cause du drame serait des feux de bengales approchés trop près du plafond du bar en question.

Écoutez Philippe Teisceira-Lessard, journaliste à La Presse et Daniel Oligny, directeur des développements des affaires chez Prudent, aborder le sujet, au micro de Valérie Beaudoin.

Daniel Oligny, du groupe conseil Prudent, aborde le fait qu'il suffit d’une catastrophe pour réaliser la vulnérabilité d’un établissement face aux mesures d’urgence.

