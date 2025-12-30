239 passagers disparus

C’était le 8 mars 2014. Un Boeing de la compagnie Malaysia Airlines disparaissait avec 239 personnes à bord. L’épave du vol MH-370 n’a jamais été retrouvée et l’incident demeure inexpliqué 11 ans plus tard, alors que les recherches reprennent ce mardi pour tenter de retrouver l'avion.

L'ex-commandant Jean Serra explique que deux théories existent pour tenter de comprendre l'événement.

La première étant que le Boeing 777 se serait dirigé vers une base américaine qui se trouve au sud de l'Inde. La deuxième consiste à penser que l'engin s'est plutôt dirigé au sud de la Malaisie en direction de l'Australie, aurait manqué de carburant et se serait écrasé au milieu de l'océan Indien.

Écoutez Jean Serra, ancien commandant de bord 747 et consultant en aéronautique faire un portrait de la situation au micro de Valérie Beaudoin, dans Le midi.

Il réagit également à l'entrevue de Ghyslain Wattrelos, qui a perdu trois membres de sa famille dans cet accident, au micro de Louis Lacroix.