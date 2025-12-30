Jusqu'à 300% de taux d'occupation aux urgences

L'hôpital de Mont-Laurier a un taux d'occupation de 300% et c'est une situation qui se reflète partout au Québec entre autres en raison de l'influenza et des chutes causées par la tempête de lundi dernier.

C'est ce qu'explique le Dr Benoît Heppell, soulignant que les salles d'attente également dans les cliniques et les hôpitaux, ne sont pas comptabilisées dans les taux d'occupation.

Écoutez le médecin de famille Dr Benoît Heppell décrire la situation dans les hôpitaux du Québec à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin.

Le médecin explique que le personnel soignant tente d'être «imaginatif» pour libérer des lits et des civières aux étages et ainsi créer de nouvelles places.