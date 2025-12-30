 Aller au contenu
Société
Jusqu'à 300% de taux d'occupation aux urgences

Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières

par 98.5

0:00
11:34

Entendu dans

Le midi

le 30 décembre 2025 12:28

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
Urgence du CHU de Montréal / La Presse Canadienne / Graham Hughes

L'hôpital de Mont-Laurier a un taux d'occupation de 300% et c'est une situation qui se reflète partout au Québec entre autres en raison de l'influenza et des chutes causées par la tempête de lundi dernier.

C'est ce qu'explique le Dr Benoît Heppell, soulignant que les salles d'attente également dans les cliniques et les hôpitaux, ne sont pas comptabilisées dans les taux d'occupation.

Écoutez le médecin de famille Dr Benoît Heppell décrire la situation dans les hôpitaux du Québec à l'émission Le midi animée par Valérie Beaudoin.

Le médecin explique que le personnel soignant tente d'être «imaginatif» pour libérer des lits et des civières aux étages et ainsi créer de nouvelles places.

«Le danger, c'est quand on n'a plus de place pour coucher les gens qui ont besoin d'être couchés. C'est pour ça qu'on ne veut pas que l'urgence soit au-delà de 100%. C'est qu'à un moment donné, on veut une latitude, une flexibilité, que s'il arrive vraiment une urgence, une ambulance qui arrive, un arrêt cardiaque, un infarctus, quelque chose, il faut avoir une place pour coucher le patient.»

Dr Benoît Heppell

Vous aimerez aussi

Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
Le midi
Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
0:00
5:55
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
Le midi
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
0:00
8:51

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
Rattrapage
239 passagers disparus
Le mystère du vol MH-370 perdure toujours alors que les recherches reprennent
Venezuela: «Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose»
Rattrapage
Le conflit perdure
Venezuela: «Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose»
Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
Rattrapage
Programme destiné aux nouveaux arrivants
Apprendre à patiner aux côtés d'Olympiens canadiens
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
Rattrapage
Épanouissement personnel ou professionnel
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
Prix de l'immobilier: une augmentation de 3 à 6% est attendue en 2026
Rattrapage
Est-il toujours avantageux d'acheter une maison?
Prix de l'immobilier: une augmentation de 3 à 6% est attendue en 2026
Samuel Montembeault de retour dans le filet face aux Panthers
Rattrapage
Dernier match de 2025 pour le Tricolore
Samuel Montembeault de retour dans le filet face aux Panthers
Les cinq moments marquants en politique canadienne vus par Salem Idrissi
Rattrapage
Une année chargée en élections et démissions
Les cinq moments marquants en politique canadienne vus par Salem Idrissi
Pourquoi préférera-t-on rénover qu’acheter au Québec en 2026?
Rattrapage
L’importance d’un budget réaliste
Pourquoi préférera-t-on rénover qu’acheter au Québec en 2026?
Ukraine et Proche-Orient: la diplomatie mercantile de Donald Trump analysée
Rattrapage
Tensions internationales
Ukraine et Proche-Orient: la diplomatie mercantile de Donald Trump analysée
Couples, écrans et nouvelles dynamiques: l’essor de l’intimité virtuelle
Rattrapage
Selon deux rapports
Couples, écrans et nouvelles dynamiques: l’essor de l’intimité virtuelle
Conditions météorologiques difficiles à travers la province
Rattrapage
Prudence de mise
Conditions météorologiques difficiles à travers la province
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
Rattrapage
Voyage du Tricolore
Remontée spectaculaire des Canadiens en Floride: le point de l'espoir
Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
Rattrapage
Gérer ses dettes et son crédit après les Fêtes
Signaux d'alarme: quand consulter un professionnel de l'insolvabilité
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?
Rattrapage
Au Québec
Pluie verglaçante: quel est le portrait de la situation météo?