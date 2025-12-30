 Aller au contenu
Le vaccin contre le zona pourrait avoir un effet pour prévenir la démence

le 30 décembre 2025 13:56

Valérie Beaudoin
Le vaccin contre le zona pourrait avoir un effet positif pour réduire le risque de démence, affirme le Dr Etienne de Villiers-Sidani.

Les personnes vaccinées contre le zona auraient 20% moins de chance de souffrir de démence puisque le vaccin bloquerait les virus présents dans les ganglions et les nerfs, explique-t-il.

Devrait-on offrir le vaccin plus largement à la population? 

Écoutez Dr Etienne de Villiers-Sidani, neurologue, chercheur et directeur de la clinique des troubles cognitifs de l’Institut neurologique de Montréal expliquer le tout, mardi, dans Le midi avec Valérie Beaudoin.

Le médecin souligne également que le vaccin n'est pas la seule solution pour réduire la progression de la démence. L'activité physique, par exemple, est un bon moyen d'y faire face.

