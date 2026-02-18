Stratégie de défense de 500 milliards de dollars

Le gouvernement de Mark Carney a lancé à Montréal une ambitieuse stratégie industrielle de défense dotée d'une enveloppe de 500 milliards de dollars d'ici 2035.

L'objectif est de transformer le Canada d'un simple acheteur de matériel militaire en une véritable puissance industrielle autonome, capable de subvenir à ses propres besoins et de rivaliser sur les marchés mondiaux.

Écoutez la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, expliquer ce tournant géopolitique et économique, mercredi matin, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés