 Aller au contenu
Politique
Fiasco SAAQ

«Le commissaire Gallant corrobore exactement ce que j'ai dit: on m'avait menti»

par 98.5

0:00
19:26

Entendu dans

La commission

le February 16, 2026 1:32 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Le commissaire Gallant corrobore exactement ce que j'ai dit: on m'avait menti»
François Bonnardel, député de la CAQ pour la circonscription de Granby / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

L'ancien ministre François Bonnardel a réagi vivement au rapport de la commission Gallant sur le fiasco informatique de la SAAQ.

Bien que blanchi de tout blâme, l'ancien ministre de la Sécurité publique se dit frustré d’avoir été «mal informé du début à la fin».

Il accuse les hauts dirigeants de l’époque d’avoir sciemment dissimulé des dépassements de coûts de l’ordre de 300 millions $ et d’avoir produit des indicateurs de performance trompeurs.

M. Bonnardel affirme que ce manque de transparence a lourdement nui aux Québécois et à sa propre crédibilité politique.

Écoutez François Bonnardel, député de la CAQ pour la circonscription de Granby, réagir à la suite du dépôt du rapport Gallant, lundi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Je me protège comment contre le mensonge face à des gens aujourd'hui que je vais qualifier de malhonnêtes?»

François Bonnardel

Autre sujet abordé:

  • André Pratte, ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, donne son avis sur le couronnement de Charles Millard à la tête du Parti libéral. 

«La première chose à faire, c'est de convaincre les Québécois que le Parti libéral du Québec est un parti politique intègre, dirigé par un chef pour qui l'intégrité, l'honnêteté sont des valeurs essentielles.»

André Pratte

Vous aimerez aussi

«On a sciemment caché de l'information au gouvernement en place»
Le Québec maintenant
«On a sciemment caché de l'information au gouvernement en place»
0:00
6:13
3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal
Signé Lévesque
3e lien: «Les gens de Québec ne sont pas tous des caves» -Myriam Ségal
0:00
8:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Qu'une société d'État ait menti au gouvernement, c'est gros»
Rattrapage
Rapport de la Commisson Gallant
«Qu'une société d'État ait menti au gouvernement, c'est gros»
Fiasco SAAQ: «La direction a menti au gouvernement», conclut Me Simon Tremblay
Rattrapage
Commission Gallant
Fiasco SAAQ: «La direction a menti au gouvernement», conclut Me Simon Tremblay
Industrie automobile: Trump ouvert à travailler avec la Chine
Rattrapage
Après des discussions avec le patron de Ford
Industrie automobile: Trump ouvert à travailler avec la Chine
Le PEQ, en quoi ça consiste exactement?
Rattrapage
Un thème qui a fait couler beaucoup d'encre
Le PEQ, en quoi ça consiste exactement?
TGV Québec-Toronto: «La volonté de payer n'est pas tout à fait là»
Rattrapage
Projet évalué à 100 milliards de dollars
TGV Québec-Toronto: «La volonté de payer n'est pas tout à fait là»
SAAQ: «Les ministres étaient au courant» -Monsef Derraji
Rattrapage
Réaction au rapport Gallant
SAAQ: «Les ministres étaient au courant» -Monsef Derraji
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
Rattrapage
Une situation qui persiste depuis 20 ans
Conduite dangereuse devant une école: «C'est une problématique d'infrastructure»
Tourisme à Montréal: 2 millions de plus pour moderniser l'accueil des visiteurs
Rattrapage
La commission
Tourisme à Montréal: 2 millions de plus pour moderniser l'accueil des visiteurs
«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye»
Rattrapage
Rapport Gallant et fiasco SAAQ
«Les dirigeants, ces gens-là qui sont là, c'est le temps de leur dire bye-bye»
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Rattrapage
La commission
Les biscuits de l'amour: qu'est-ce que l'avenir réserve à nos animateurs?
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
Rattrapage
Tribune téléphonique
Quels sont vos plans pour la Saint-Valentin?
Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»
Rattrapage
Journée mondiale de la radio
Intervention en direct : «C'est vraiment une connexion avec l'auditeur»
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
Rattrapage
Obstacles financiers et matériels de taille
La surchauffe immobilière: un frein majeur à la natalité au Québec
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»
Rattrapage
Projet de cité universitaire sur le sujet
«Nous avons un retard pour tout ce qui touche globalement à la santé des femmes»