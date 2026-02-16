Fiasco SAAQ

L'ancien ministre François Bonnardel a réagi vivement au rapport de la commission Gallant sur le fiasco informatique de la SAAQ.
Bien que blanchi de tout blâme, l'ancien ministre de la Sécurité publique se dit frustré d’avoir été «mal informé du début à la fin».
Il accuse les hauts dirigeants de l’époque d’avoir sciemment dissimulé des dépassements de coûts de l’ordre de 300 millions $ et d’avoir produit des indicateurs de performance trompeurs.
M. Bonnardel affirme que ce manque de transparence a lourdement nui aux Québécois et à sa propre crédibilité politique.
«Je me protège comment contre le mensonge face à des gens aujourd'hui que je vais qualifier de malhonnêtes?»
Autre sujet abordé:
- André Pratte, ancien coprésident du comité sur la relance du PLQ, donne son avis sur le couronnement de Charles Millard à la tête du Parti libéral.
«La première chose à faire, c'est de convaincre les Québécois que le Parti libéral du Québec est un parti politique intègre, dirigé par un chef pour qui l'intégrité, l'honnêteté sont des valeurs essentielles.»