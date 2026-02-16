Fiasco SAAQ

L'ancien ministre François Bonnardel a réagi vivement au rapport de la commission Gallant sur le fiasco informatique de la SAAQ.

Bien que blanchi de tout blâme, l'ancien ministre de la Sécurité publique se dit frustré d’avoir été «mal informé du début à la fin».

Il accuse les hauts dirigeants de l’époque d’avoir sciemment dissimulé des dépassements de coûts de l’ordre de 300 millions $ et d’avoir produit des indicateurs de performance trompeurs.

M. Bonnardel affirme que ce manque de transparence a lourdement nui aux Québécois et à sa propre crédibilité politique.

