Un modèle déjà adopté par des entreprises

Parmi les firmes qui composent le classement des 500 plus grandes entreprises américaines, l'une d'entre elles serait gérée exclusivement par une intelligence artificielle.
On apprend qu'un modèle d'intelligence artificielle a été développé de toutes pièces et a même reçu les pleins pouvoirs du conseil d'administration pour piloter l'entreprise.
Écoutez la chroniqueuse économique Isabelle Thibault décortiquer ce nouveau modèle de direction, mardi, à l'émission Lacroix le matin.
