Les Canadiens face au Lightning

Les Canadiens de Montréal poursuivent leur traditionnel voyage du temps des fêtes en affrontant le Lightning dimanche à Tampa Bay.
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Il faut relancer Samuel et Martin hier a dit qu'il était pour jouer plus tôt que tard. Alors ça va être intéressant parce que Samuel a accepté d'aller dans la Ligue américaine. Il a fait ses devoirs. Là, il faut qu'on lui donne le filet. Alors, je pense que le Canadien est là par rapport à son trio de gardiens. Mais je pense qu'au début 2026, on va revenir à un duo.»