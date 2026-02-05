Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont vaincu les Jets 5-1 à Winnipeg, grâce à une performance inspirée du gardien Samuel Montembeault.
Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
