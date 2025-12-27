Bilan politique de 2025

L'année 2025 s'est avérée particulièrement chargée sur le plan politique, à la fois à l'échelle internationale, fédérale, provinciale, et même municipale.
Écoutez le chroniqueur politique Lambert Drainville offrir sa rétrospective des derniers mois, samedi, au micro de Jean-François Baril.
«Quel était le téléroman de l'année? Petit indice, ce n'était pas Stat, Antigang ou Empathie. La commission Gallant, c'est la réponse la plus populaire! Le rapport du juge Gallant est attendu en février 2026. Disons que ce roman savon a été un moment très marquant en politique québécoise.»