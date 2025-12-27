 Aller au contenu
Politique
Bilan politique de 2025

Commission Gallant : «Ce roman savon a été un moment très marquant»

par 98.5

0:00
10:30

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 27 décembre 2025 10:23

Avec

Jean-François Baril
Lambert Drainville
Lambert Drainville / Cogeco Média

L'année 2025 s'est avérée particulièrement chargée sur le plan politique, à la fois à l'échelle internationale, fédérale, provinciale, et même municipale. 

Écoutez le chroniqueur politique Lambert Drainville offrir sa rétrospective des derniers mois, samedi, au micro de Jean-François Baril. 

«Quel était le téléroman de l'année? Petit indice, ce n'était pas Stat, Antigang ou Empathie. La commission Gallant, c'est la réponse la plus populaire! Le rapport du juge Gallant est attendu en février 2026. Disons que ce roman savon a été un moment très marquant en politique québécoise.»

Lambert Drainville

